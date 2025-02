Biblioteca di Altare, nuovi volumi sulla Seconda Guerra Mondiale grazie al lascito di Ilario Pollero

La biblioteca civica "P. Tambani" di Altare si è recentemente arricchita grazie al generoso lascito del Signor Ilario Pollero, che ha permesso l’acquisto di 329 volumi sulla tematica "Guerra 1940/1945 e Resistenza", un importante contributo alla sezione dedicata alla storia e alla memoria della Seconda Guerra Mondiale.

Inoltre, sono stati aggiunti numerosi libri per tutte le età: fiabe per bambini, racconti e romanzi di ogni genere, dal giallo all’avventura, dal fantasy al rosa. I libri sono disponibili per il prestito ogni lunedì, dalle 15:00 alle 18:00.