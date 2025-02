Villapiana, una conferenza per riscoprire la villa Balbi e la sua cappella affrescata

"Villapiana, la villa e la cappella Balbi: oltre un secolo di storia nelle immagini d’epoca": la conferenza si terrà il 28 febbraio alle 16 presso la Società di Mutuo Soccorso Generale in via San Lorenzo a Savona. L’evento è organizzato da Croce Bianca Savona e SMS Generale, con il patrocinio di Storia Patria. Un’occasione imperdibile per conoscere meglio il passato di Villapiana e riscoprire il suo valore storico e artistico.

Il quartiere di Villapiana, oggi cuore pulsante della città, affonda le sue radici nei primi anni del Novecento. La sua storia inizia nel 1910, quando l’area in cui sorgeva la prestigiosa villa Balbi, di proprietà delle marchesine Balbi, fu destinata a una nuova urbanizzazione lungo via Torino.

La grande villa, testimone di un’epoca di splendore, fu demolita negli anni Sessanta per lasciare spazio a un moderno condominio. Di quel passato rimane oggi solo la cappella, inglobata in un edificio costruito negli anni Trenta. Il suo interno, un tempo adiacente alla villa, conserva ancora gli affreschi settecenteschi di Gio Agostino Ratti, un prezioso esempio di arte sacra che merita di essere riscoperto.

Attraverso immagini d’epoca e documenti storici, il relatore Giovanni Gallotti guiderà il pubblico in un viaggio nel tempo, ricostruendo le vicende della villa, della sua cappella e della trasformazione del quartiere.