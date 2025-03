"Incontriamoci in Oratorio", a Savona si parla di suore e Pio VII

Lunedì 3 marzo, alle ore 20:45, nell'Oratorio Nostra Signora di Castello, in via Alessandro Manzoni, la locale confraternita invita a un nuovo appuntamento del ciclo "Incontriamoci in Oratorio". Suor Francesca Buffa, delegata episcopale per la vita consacrata della Diocesi di Savona-Noli, tratterà de "Gli ordini religiosi femminili savonesi nel tessuto diocesano e nella cultura confraternale: storia di testimonianza e di promozione umana".

Il Collegium Musicum Sancti Sebastiani Gameraniensis proporrà un intermezzo musicale dal titolo "...gli si riservi il posto principale". Il professor Gianfranco Ricci, già direttore del Dipartimento di studi sulla Storia del Pensiero europeo dell'Università di Genova, parlerà invece di "Pio VII: un ospite discreto, risoluto, innamorato di Maria Madre di Misericordia".

Gli incontri della rassegna sono aperti a tutti, in particolar modo ai confratelli e alle consorelle dei sodalizi diocesani.