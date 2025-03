È stato rinviato a data da destinarsi, causa concomitanza con il rosario per papa Francesco e la pace, che si terrà la stessa sera nella Cattedrale Nostra Signora Assunta di Savona, il nuovo appuntamento del ciclo "Incontriamoci in Oratorio" organizzato dalla Confraternita N. S. di Castello e in programma lunedì 3 marzo, alle ore 20:45.

Appena possibile sarà riferita la nuova data fissata per l'evento.