Piaggio Aerospace, incontro a Roma con il Mimit. Ripamonti e Piana: "La Regione vigilerà sul piano industriale per tutelare occupazione e territorio"

"L’incontro di oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è un passaggio utile nel percorso di confronto su Piaggio Aerospace e Piaggio Aviation. È positivo che ci sia continuità nel dialogo e un confronto costante sul futuro delle due aziende, ora in via di acquisizione da parte di un investitore industriale. La gestione commissariale ha permesso di mantenere operative le aziende grazie all’azione del Governo italiano e alle commesse attivate negli anni. Ora si apre una fase di transizione con il nuovo piano industriale, che dovrà tradursi in un concreto consolidamento e sviluppo. Ribadiamo che Regione Liguria sarà un interlocutore attivo affinché gli impegni presi diventino realtà, mettendo in campo ogni opportunità per tutelare l’occupazione, sostenere il territorio, promuovere l’innovazione e favorire ricadute economiche positive".

Così l'assessore​ alle Aree di Crisi Complessa Paolo Ripamonti​ e il consigliere delegato allo Sviluppo Economico Alessio Piana commenta​no l’incontro a Roma in occasione della presentazione del piano industriale di Baykar relativo all’acquisizione di Piaggio Aerospace e Piaggio Aviation.



Oltre all'assessore regionale Paolo Ripamonti, alla riunione erano presenti anche i sindacati regionali e nazionali, la proprietà di Baykar e l’area commissariale di Piaggio Aero. La società turca, leader nella produzione di velivoli a guida remota, ha illustrato le proprie strategie per il futuro delle due aziende liguri.