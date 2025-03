Annullata la manifestazione contro la soppressione dell'attraversamento sull'Aurelia. La minoranza: "Cerchiamo insieme all'amministrazione soluzioni alternative"

La manifestazione contro la soppressione dell'attraversamento pedonale ad Albissola Marina tra Piazza Rossello e Piazza Sisto IV è stata annullata.

A confermarlo i promotori dell'iniziativa il gruppo di minoranza "Tradizione e Futuro" a seguito di un confronto nel consiglio comunale di ieri sera.

"A seguito della nostra proposta di luglio, dove si richiedeva di intervenire sulla necessità di rendere più sicuri gli attraversarne. pedonali proponendo diverse soluzioni tra cui l'istallazione dei semafori intelligenti, l'amministrazione si è attivata con Anas per trovare delle soluzioni che aumentassero la sicurezza dei pedoni senza che queste peggiorassero il già critico traffico presente sull'Aurelia - spiega l'opposizione - Le soluzioni individuate per gli attraversamenti pedonali zona Pesci Vivi e zona Prana sono assolutamente condivisibili e vanno nella direzione di quanto da noi suggerito nella proposta di luglio (manifestiamo anche il nostro apprezzamento per II progetto di eliminazione delle barriere architettoniche del soltopasso di Piazza del Popolo)".

"Al fine dì favorire un colloquio e rasserenare gli animi, annulliamo la manifestazione a calendario per il giorno 1 marzo e riconoscendo il lavoro dell'amministrazione comunale, chiediamo di 'non procedere' alla soppressione dell' attraversamento pedonale presente sulla Aurelia nei pressi di piazza Rossello e di istituire un tavolo di lavoro sul tema viabilità condiviso tra maggioranza e minoranza al fine di individuare soluzioni concertate da sottoporre agli enti competenti" puntualizzano i consiglieri Giovanni Siri, Deborah Borghi e Michela Moretti Girardengo.

"Ringraziamo il Sindaco e la maggioranza per la disponibilità a non procedere e per l'accettazione di quanto da noi richiesto nella precedente comunicazione" concludono.

"Ieri in consiglio comunale l'opposizione ha letto una dichiarazione in cui riconoscono che tutto è iniziato perche loro hanno detto che è pericoloso. Hanno apprezzato le soluzioni che abbiano proposto e sono preoccupati pur rendendosi conto che avevamo preso in considerazione le loro proposte che tecnicamente però non sono realizzabili - il commento del Sindaco Gianluca Nasuti -