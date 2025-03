Calizzano, il Comune conferisce la cittadinanza italiana a Marco Curcuiano

Nei giorni scorsi, il Sindaco del Comune di Calizzano, Pierangelo Olivieri, ha conferito la cittadinanza italiana a Marco Curcuiano, giovane nato a Roma nel 2006, da anni residente con la propria famiglia nel territorio dell'Alta Val Bormida e parte integrante del tessuto sociale, associativo e sportivo del paese.

Ai sensi della normativa, Marco Curcuiano, residente in Italia fin dalla nascita, ha esercitato il diritto di opzione per la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età.

Con piena consapevolezza e orgoglio, il giovane ha formalizzato la richiesta, venendo riconosciuto ufficialmente cittadino italiano.

L’atto di conferimento, pur essendo un momento amministrativo, assume una rilevanza simbolica e sociale straordinaria: rappresenta l’adesione piena e consapevole ai valori fondanti della Repubblica Italiana e il riconoscimento di un percorso di integrazione autentico e partecipato.

“È stato un giorno di grande soddisfazione per l’intera comunità - ha dichiarato il Sindaco Pierangelo Olivieri - Non si tratta solo di un atto formale, ma di un momento altamente significativo, che sancisce un senso di appartenenza maturato negli anni. Siamo lieti di accogliere Marco come cittadino italiano con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono. È la testimonianza di come la cittadinanza sia, oltre che un vincolo giuridico, un legame di identità e condivisione di valori".