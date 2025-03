Acque Pubbliche Savonesi, Barbara Balbo si dimette dal CdA. Al suo posto ecco Franco Orsi

Proprio la diretta interessata ha motivato così la sua decisione: “Nella giornata di ieri - ha dichiarato - ho rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione di Acque Pubbliche Savonesi a causa di impegni personali che non mi consentivano di continuare a dedicare il tempo necessario, specialmente in questo periodo di avvicendamento verso l'auspicata fusione. Stamattina il consiglio di amministrazione di Servizi Ambientali, dove ricopro e continuerò a ricoprire la carica di Presidente, ha diligentemente indicato, previa consultazione con i soci di maggioranza, il proprio rappresentante, individuandolo nella persona del Dott. Franco Orsi".

“Un sentito ringraziamento all’Avv. Barbara Balbo che in questi anni, con grande professionalità e serietà, ha rappresentato la servizi ambientali in Aps - dichiara il sindaco di Borghetto S. Spirito, Giancarlo Canepa - Apprezzo che, nonostante le difficoltà legate ai suoi impegni privati, resti alla presidenza della Servizi Ambientali per traghettare la società, insieme a tutto il CdA, nel miglior modo possibile verso la prossima fusione. Un grosso in bocca la lupo a Franco Orsi, persona di grande esperienza che, con grande entusiasmo, ha dato la propria disponibilità in un momento cruciale del percorso di fusione che dovrà avvenire nel massimo rispetto delle realtà territoriali esistenti e degli investimenti dei Comuni soci che negli anni sono stati portati avanti”.

"L’amministrazione loanese ringrazia l’avvocata Barbara Balbo per aver rappresentato la Servizi Ambientali in seno ad Acque Pubbliche Savonese, società che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Savona - è invece il pensiero di Luca Lettieri, sindaco di Loano - Grazie a questo CdA di cui faceva parte la società ha iniziato ad essere operativa dopo anni di inattività e assenza di scelte politiche strategiche. In seguito alle sue dimissioni Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, ed io abbiamo proposto in sua sostituzione Franco Orsi. Una persona di grande esperienza sia tecnica sia politica. In questa fase delicata in cui si discute della fusione delle tre società che gestiscono il servizio idrico integrato nei rispettivi territori, ci sembra la persona più adatta a ricoprire questo ruolo".