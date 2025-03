Albissola, esteso a tutto il territorio l'obbligo della bottiglietta anti deiezioni: aumentano le multe

"Il Comune prosegue nell’impegno per una città più pulita e decorosa, contro l'abbandono delle deiezioni canine e la conduzione inappropriata dei 'pelosi'".

A dirlo il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro dopo che nel consiglio comunale di giovedì scorso è stato approvato sia il raddoppio delle sanzioni per i trasgressori che l’estensione dell’obbligo della bottiglietta d’acqua per gli accompagnatori/detentori dei cani in tutto il territorio comunale.

"In sintesi il piano del Comune per combattere i comportamenti contro il decoro urbano, prevede nuove regole, più controlli e sanzioni, recinzioni sulle principali aiuole. Il Comune rinnova il suo impegno per un ambiente più pulito e rispettato, con particolare attenzione alle nuove norme del 'Regolamento comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche' approvate nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di giovedì 27 febbraio, dove si è stabilito l’estensione in tutto il territorio cittadino dell’obbligo per i proprietari e accompagnatori di cani di dotarsi della bottiglietta d’acqua per eseguire il lavaggio delle deiezioni canine ( in precedenza l’obbligo della bottiglietta era previsto limitato solo per il centro storico, Corso Bigliati ed il Lungomare degli Artisti) - puntualizza Silvestro - Inoltre è stato approvato anche l’aumento della sanzione pecuniaria a 100 euro (prima era prevista una sanzione di 50 euro) per chi viola le regole sulla corretta conduzione dei cani nelle aree pubbliche. I proventi delle sanzioni pecuniarie saranno destinati al Comune per le attività manutentive indispensabili a fronteggiare il degrado urbano".

"Al riguardo, colgo l’occasione per ringraziare oltre a tutti i consiglieri di maggioranza che hanno votato a favore delle modifiche proposte al vigente regolamento comunale, anche i 2 gruppi di minoranza che nella relativa votazione hanno ritenuto di astenersi (gruppo Tradizione e Futuro) o addirittura votare a favore come il capogruppo Roberto Giallombardo di Vince Albissola - continua il vicesindaco e assessore - Questo sul fronte delle regole, per quanto riguarda invece nel concreto quali azioni porre in atto nel contrasto e sensibilizzazione di quei comportamenti contrari al decoro e all’igiene pubblica, già da gennaio la Polizia Locale ha avviato un servizio di vigilanza in borghese mirato in via sperimentale alle strade del centro urbano ma che ora con le nuove regole appena approvate verrà ampliato strutturalmente, dopo un primo breve periodo di sensibilizzazione, su tutto il territorio cittadino (in questi pochi mesi sono state varie decine i controlli svolti dalla task force degli agenti della municipale ed emesse 15 sanzioni riguardanti ad esempio la mancata rimozione delle deiezioni o la mancanza degli appositi strumenti paletta e bottiglietta, cane senza guinzaglio. Infine in programma vi è l’installazione di adeguate recinzioni perimetrali per difendere dagli incivili le principali aiuole cittadine. Alcuni lavori sono già stati eseguiti o sono in corso. Tra le aiuole già recentemente recintate, spesso su richiesta dei residenti dei palazzi confinanti, vi sono le due grandi aiuole centrali di Corso Perata, quella di Largo Milite Ignoto, quella appena riqualificata di via Ines Negri ed a breve si interverrà sulle aiuole dell’area campetto da basket e su quelle di via Palestrina di fronte ai portici della Coop".

"Tutti questi interventi, dall’adeguamento della regolamentazione, all’aumento dei controlli da parte della polizia Municipale, alle riqualificazioni delle aree verdi pubbliche, non sono solo mirate a prevenire il degrado ma puntano ad offrire sempre più spazi pubblici accoglienti, puliti e sicuri per tutti: famiglie, bambini, anziani, residenti e turisti - conclude Luigi Silvestro - Puntiamo alla collaborazione di tutti, nella speranza che un giorno i controlli sul decoro non vedranno più la necessità di sanzionare i trasgressori, perchè tutti saranno rispettosi delle regole e del decoro urbano e tutti con il proprio comportamento civile contribuiranno a far diventare Albissola Marina una città sempre più vivibile e rispettosa delle libertà del prossimo".