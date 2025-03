Autostrada A6 Torino-Savona, riaperti in anticipo gli svincoli di Millesimo e Altare

Sono stati riaperti al traffico questa mattina, martedì 4 marzo, in anticipo rispetto al cronoprogramma, l’uscita di Millesimo dell'autostrada Torino-Savona, per i veicoli provenienti da Savona e la tratta Ceva - Millesimo.

"Il collegamento autostradale tra Millesimo ed Altare in direzione Savona, sospeso ieri dalle ore 20 per il varo della struttura metallica del nuovo viadotto San Bernardo, è stato invece riaperto alle ore 13 con un anticipo di 5 ore rispetto al programma - spiega in una nota la società Autofiori -. Il risultato è stato possibile, nonostante la complessità delle operazioni, grazie all’impegno ed alla professionalità delle oltre 60 maestranze che hanno operato in maniera coordinata ed in sicurezza ininterrottamente tutta la notte".

"I lavori ora possono proseguire serrati senza più interferenze per il traffico per traguardare il l’apertura totale al traffico del nuovo ponte a due correnti veicolari entro il prossimo 16 aprile, come previsto dal programma condiviso con il Tavolo Tecnico di coordinamento dei cantieri sulla rete autostradale ligure, istituito dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Regione Liguria" continuano dal concessionario.

I lavori saranno eseguiti con l’impiego di mezzi speciali, tra cui due autogrù da 500 tonnellate, il cui allestimento richiederà oltre 20 autotreni per il trasporto delle zavorre e dei bracci tralicciati. Più di 60 i, tra operai e tecnici, seguiranno un cronoprogramma molto serrato, garantendo il rispetto delle più stringenti norme di sicurezza.

Nel corso della notte, la tratta interdetta al traffico è stata interessata da ulteriori rilevanti interventi tra cui il varo delle travi del viadotto Strette tra gli svincoli di Millesimo ed Altare.