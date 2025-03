Carcare, completata la rimozione degli ordigni bellici: nel pomeriggio verrà ristabilita la regolare viabilità

Si sono concluse con successo le operazioni di rimozione dei 29 ordigni bellici rinvenuti nel cantiere di una villetta situata all’incrocio tra viale Valletti e via Lichene, a Carcare. L’allarme era stato lanciato lo scorso 18 febbraio, quando il ritrovamento aveva portato all’immediato intervento delle autorità per garantire la sicurezza della zona.

"Ringrazio gli specialisti del 32° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito Italiano e le forze dell'ordine perché, con grande spirito di collaborazione, siamo riusciti a evitare disagi alla cittadinanza, se non per la zona transennata, necessaria per garantire la sicurezza di tutti", commenta il sindaco Rodolfo Mirri.

Gli ordigni sono stati scoperti in un'area che durante la Seconda Guerra Mondiale, ospitava un comando tedesco ed era considerata strategica per la difesa delle fabbriche della Val Bormida, con numerose postazioni antiaeree a presidio del territorio.

Le operazioni di bonifica si sono svolte in totale sicurezza e, come confermato dal primo cittadino, nel pomeriggio verrà ristabilita la regolare viabilità della zona.