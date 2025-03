Il cordoglio dei sindacati per la morte di Rino Canavese: "Mancherà per il suo prezioso contributo di idee e impegno nel confronto"

"Ci ha lasciato una persona molto appassionata e determinata, seppur a tratti spigolosa, che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del nostro territorio e del sistema portuale savonese", dichiarano Cgil, Cisl e Uil Savona, esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa di Cristoforo "Rino" Canavese, ex presidente dell'Autorità Portuale.

"Con lui abbiamo affrontato confronti duri e sinceri, sostenuto progetti innovativi contro avversità e prese di posizione, a volte pregiudiziali. Mancherà per il prezioso contributo di idee e di impegno che è sempre riuscito a fornire al confronto", concludono i sindacati.