Savona, domani messa delle Ceneri con il Vescovo

Domani, 5 marzo, sarà il Mercoledì delle Ceneri, che, nelle Chiese cattoliche di rito romano, coincide con l'inizio della Quaresima, tempo liturgico "forte" a carattere battesimale e penitenziale in preparazione della Pasqua cristiana. Nella Cattedrale Nostra Signora Assunta le messe saranno celebrate alle ore 8 e alle 18, quest'ultima presieduta dal vescovo di Savona-Noli, monsignor Calogero Marino. Quest'anno la Quaresima cadrà in concomitanza con il Giubileo della Speranza e terminerà il 17 aprile, Giovedì Santo.

Nel suo messaggio per la Quaresima, Camminiamo insieme nella speranza – titolo che si ispira al tema del Giubileo Pellegrini di speranza – papa Francesco sottolinea che il camminare "fa pensare al lungo viaggio del popolo d’Israele verso la terra promessa". "Qui sorge un primo richiamo alla conversione – aggiunge – perché siamo tutti pellegrini nella vita", come abbiamo riflettuto durante la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato 2024.

In secondo luogo, evidenzia che "i cristiani sono chiamati a fare strada insieme, mai come viaggiatori solitari". È necessario "camminare insieme, essere sinodali", perché "questa è la vocazione della Chiesa".

In conclusione, il Santo Padre afferma che bisogna compiere questo cammino "insieme nella speranza di una promessa", in quella "speranza che non delude (Rm 5,5)".