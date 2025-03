Scomparsa Rino Canavese, Arboscello: "Savona perde un punto di riferimento fondamentale"

"Con la scomparsa di Rino Canavese, Savona perde un punto di riferimento fondamentale, non solo in ambito portuale, ma per tutto il tessuto economico e imprenditoriale del territorio. Un manager con una grande visione, che ha dedicato la sua vita professionale a sostenere e sviluppare il porto e il suo indotto". Cosi commenta il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello su scomparsa Rino Canavese.

"Il suo impegno e la sua passione emergevano in ogni discussione sui temi portuali, evidenziando la necessità di un sostegno trasversale da parte della politica allo sviluppo del comparto marittimo e imprenditoriale. Con il suo carattere diretto, a volte spigoloso nei modi, ma sempre leale e schierato dalla parte del territorio, Canavese ha saputo incarnare un modello di leadership concreto e deciso".

"Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco", conclude Arboscello.