Scomparsa di Rino Canavese, il cordoglio di Vado Gateway e Reefer Terminal

Anche Vado Gateway e Reefer Terminal, come molti protagonisti del mondo imprenditoriale e istituzionale savonesi, esprimono con una nota il proprio profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Cristoforo “Rino” Canavese.

«Figura di riferimento nella portualità ligure che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del porto di Savona-Vado e, con esso, del territorio - si legge - Se il sistema portuale Vado Gateway oggi è una realtà in crescita, che dà lavoro a più di 400 addetti, di cui circa l’83% provenienti dal territorio, e con un ruolo sempre più centrale nella geografia terminalistica nazionale e internazionale, molto si deve alla sua visione e al suo impegno. Il management team di Vado Gateway e di Reefer Terminal, a nome di entrambe le aziende, è vicino alla famiglia in questo momento di grande dolore».

Il ricordo di Santi Casciano, amministratore delegato Vado Gateway e Reefer Terminal: «Rino si è speso più di chiunque altro per il successo del sistema portuale di Savona-Vado ma, oltre al lavoro, quello che mi rimane nel cuore è il ricordo di una persona fantastica, affettuosa, spiritosa, con un'abilità unica di guardare al futuro e di condividere generosamente il suo vasto sapere. Rino mi mancherà molto e la sua perdita mi tocca profondamente. Mi unisco al cordoglio della famiglia e dell’intera comunità portuale e del territorio».