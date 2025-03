Savona: sensori per il monitoraggio strutturale alle Scuole Astengo

Fessurazioni in una parte dell'edificio delle scuole Astengo, il Comune potenzia il monitoraggio con una serie di sensori di ultima generazione. Alcuni recenti rilievi hanno evidenziato la presenza di fenomeni fessurativi nell’edificio, che richiedono un controllo prolungato per valutare l’evoluzione delle crepe e identificare eventuali cause strutturali per prevenireeventuali danni all’integrità dell’immobile.