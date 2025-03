Ceriale, condannato per calunnia: aveva accusato comandante e vice della polizia locale

È stato condannato a un anno e sei mesi per calunnia l'uomo che accusò il comandante della polizia locale di Ceriale Ivan Suardi e il suo vice Massimo Sanguineti.

Era il 2020 quando all'imputato fu elevato un verbale per mancata copertura assicurativa del proprio veicolo. Nelle more dei successivi accertamenti per chiarire la sua posizione, l'uomo si rivolse ai carabinieri accusando i due ufficiali, Suardi e Sanguineti, sostenendo che lo avevano costretto con la violenza a presentare una querela.

Le accuse portarono all’apertura di un'indagine e di un procedimento penale contro Suardi e Sanguineti, che poi si concluse con una sentenza di assoluzione.

Il giudice aveva poi trasmesso il fascicolo relativo al procedimento alla Procura, che avviò un’indagine nei confronti dell'accusatore, ipotizzando il reato di calunnia.

Il processo si è concluso nei giorni scorsi con la condanna dell’imputato a un anno e mezzo e il risarcimento dei danni in via provvisionale.