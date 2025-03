Ceriale, cultura e convivialità venerdì 7 marzo alla "Casa dei Circoli, delle Culture e dei Popoli"

Sarà ancora una volta il Circolo Culturale CCCP (Casa dei Circoli, delle Culture e dei Popoli) di Ceriale, sito in via Concordia 8, ad ospitare come altre volte in passato il trio formato dallo scrittore di gialli Maurizio Pupi Bracali, dal cantautore Davide Geddo e dallo psicologo Alfredo Sgarlato.

Venerdì prossimo, 7 marzo, infatti, dopo una conviviale apericena (non obbligatoria) alle ore 19,30, dove sarà possibile discorrere in amicizia con i protagonisti della serata, i tre alle ore 21,30 saliranno sul palco del locale dove Geddo proporrà le sue canzoni, una delle quali ispirata proprio dal personaggio dell’ispettore Calcagno, protagonista dei gialli di Bracali, mentre quest’ultimo discorrendo con il dottor Sgarlato parlerà della sua corposa produzione narrativa (17 romanzi) e del suo ultimo libro in particolare “Dalle paludi al cielo” edito da pochi mesi dalle Edizioni del Delfino Moro, casa editrice in Albenga.

A questo proposito sarà presente anche l’editore Diego Delfino, anch’egli coinvolto nella conversazione, per una serata all’insegna della cultura e del divertimento.

Sia Bracali che Geddo nei rispettivi campi artistici subiscono la fascinazione della terra di Liguria che viene divulgata e valorizzata sia attraverso i testi del cantautore albenganese che nelle pagine dei romanzi gialli di Bracali riguardanti le inchieste dell’ispettore cerialese Calcagno ambientate nel nostro ponente savonese.

Per chi volesse partecipare all’apericena delle 19,30 sarebbe opportuno prenotare con un sms al 3737706465 entro giovedì, per gli altri l’appuntamento è alle 21,30.