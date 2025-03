Cambio al vertice del consorzio “Alassio un Mare di Shopping”: la nuova presidente è Lucia Leone

Passaggio del testimone al vertice di “Alassio un Mare di Shopping”, il consorzio che rappresenta la categoria del commercio all'interno della città: Loredana Polli cede la presidenza a Lucia Leone.

"Sono lieta di lasciare la presidenza in ottime mani e, soprattutto, di consegnare un consorzio sano, riconosciuto sia dai colleghi che dalle varie amministrazioni con cui abbiamo collaborato – commenta la presidente uscente Loredana Polli, che resta nel direttivo del consorzio -. Confido pienamente in Lucia Leone e sono certa che sarà un'ottima presidente. Del resto, conosce il consorzio sin dalle sue origini, essendo stata una delle fondatrici nel 2012 insieme a me e ad altri, tra cui il compianto Giancarlo Formichella. Sono sicura che ci sarà una continuità nel lavoro svolto, con nuovi input e idee da sviluppare".

Soddisfatta Lucia Leone, event planner, ex assessore provinciale ed ex assessore della giunta Canepa. "Con la riunione di ieri (5 marzo, ndr) del nuovo direttivo di ‘Alassio un Mare di Shopping’, si è concretizzato ufficialmente il passaggio di incarico alla mia presidenza. Voglio innanzitutto ringraziare il direttivo e la presidente uscente, Loredana Polli, per la fiducia che mi è stata accordata. Sono onorata di poter rappresentare la mia categoria, alla quale appartengo da sempre. Essere stata una delle socie fondatrici del consorzio nel 2012 mi rende ancora più consapevole dell'importanza di questo ruolo”.

“Sia come ex assessore che come commerciante, ho sempre cercato di contribuire al meglio al buon andamento di questa associazione – aggiunge la neopresidente Leone -. I nostri rapporti con la città e con l'amministrazione saranno di supporto per creare nuovi eventi commerciali, ma soprattutto per rafforzare e valorizzare quelli ormai consolidati nel tempo. Desidero ringraziare Franco Polli, che fino ad oggi è stato un membro fondamentale del consorzio, e Marco Formichella per aver accettato di entrare nel direttivo, portando avanti l'impegno e la passione che hanno sempre caratterizzato suo padre".

A svolgere il ruolo di vicepresidente resta Marta Ferrario. Il nuovo direttivo del consorzio alassino è composto da: Barbara Siri, Paola Arrighetti, Stefano Trezzani, Loredana Polli, Federica Fiore, Marco Formichella.