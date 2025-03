Tariffe e costi di depurazione, le associazioni di consumatori: "Un tavolo con Provincia e Amministrazioni per tutelare i cittadini"

Portare i consumatori a essere parte attiva nel processo di unificazione tra i vari gestori del Sistema Idrico Integrato e giungere a un gestore unico, alla formazione del nuovo Piano d’Ambito e alla predisposizione della nuova tariffa unica.

Con questo intento le associazioni liguri Assoutenti, Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori e Lega Consumatori hanno chiesto un incontro con l'ATO Centro Ovest 1 “Savonese”.

Una decisione che, spiegano le associazioni, giunge “anche a seguito dei confronti con le società Servizi Ambientali Spa e Servizi Comunali Associati srl che, per quanto riguarda gli impianti di depurazione presenti nel Comune di Pietra Ligure e di Alassio, si sono rese disponibili a trovare una soluzione che vada incontro agli utenti, rispettando quanto deciso a livello europeo e dalla recente sentenza della Corte di Cassazione circa la restituzione degli importi non dovuti per assenza di impianti adeguati”.

A questo riguardo, nella loro nota le associazioni dei consumatori liguri ricordano come sia allo studio la ricerca di “una soluzione concordata con il gestore, al fine di superare le criticità presenti, sempre nell’ottica di tutela del bene comune 'acqua' e nell’interesse degli utenti”.

“Per accelerare i tempi si rende necessaria la formazione di un tavolo concertato con la Provincia di Savona, coinvolgendo le Amministrazioni comunali interessate, anche per discutere sulla redazione della Carta dei Servizi e delle altre tematiche idriche” spiegano i firmatari dell'appello.