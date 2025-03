Auto precipita in una scarpata: soccorsi in azione a Zuccarello (FOTO e VIDEO)

Momenti di paura nella notte lungo la Sp 14, nella zona di Zuccarello, all'altezza delle Cave Martinetto, dove un'auto è uscita di strada precipitando in una scarpata per cause ancora da accertare. Il veicolo si è fermato sugli alberi, circa dieci metri sotto la carreggiata.

I sistemi di bordo hanno inviato automaticamente la richiesta di soccorso. I vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, giunti sul posto, hanno trovato il conducente già fuori dall'abitacolo e incolume. Dalla sede centrale è stata inviata un'autogrù per recuperare il mezzo, operazione completata in circa due ore.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 23:30. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari per prestare assistenza. Il conducente, uscito autonomamente dall'auto, ha riportato solo lievi ferite.