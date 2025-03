Arnasco celebra la Giornata della Donna con parole e solidarietà al centro antiviolenza Gentileschi

“Donna, sentiti libera di essere fragile” e “La donna è il cuore della vita, senza di lei non c’è battito”: queste le due frasi vincitrici del concorso “Una frase per le donne”, promosso per il quinto anno consecutivo dalla Farmacia Rogliatti di Arnasco. A firmarle, due giovani studentesse che questa mattina sono state premiate ad Arnasco, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.

Quest’anno, la frase vincitrice non verrà dipinta su una panchina rossa, come nelle passate edizioni, ma su una piastrella che sarà la prima di una serie a decorare i muri del paese. Un gesto simbolico, destinato a lasciare un segno tangibile nel tempo e a dar voce, con poesia e incisività, alla forza e ai pensieri delle donne.

L’evento ha avuto anche un importante risvolto benefico: la vendita solidale di piante fiorite e aromatiche ha permesso di raccogliere 650 euro, donati al “Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi”. Un contributo concreto a sostegno delle donne in difficoltà, come ha sottolineato la presidente del centro, Laura Dagnino, presente alla cerimonia. “Grazie alla generosità della comunità – ha affermato – siamo riusciti più volte ad aiutare donne che avevano bisogno di protezione e supporto. Sapere di poter contare su questa solidarietà è fondamentale”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i Carabinieri di Villanova, testimoni dell’importanza di un impegno collettivo nella lotta contro la violenza di genere.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli sponsor che hanno donato fiori e piante per la vendita benefica – Opa Albenga, Floricoltura Molinari e Gallizia, Florimar e Pastor – così come alla Pro Loco e alle concittadine che hanno preparato un rinfresco per tutti i partecipanti.