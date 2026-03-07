Andora, aperte le iscrizioni al Centro Estivo, le famiglie hanno tempo fino al 13 aprile

Apriranno il 9 marzo le iscrizioni al Centro Estivo di Andora. Le domande potranno essere presentate fino al 13 aprile 2026 entro le ore 13.00. Il servizio si svolgerà dal 1° luglio al 31 agosto 2026, dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.00 con pranzo incluso, presso la Scuola Materna “A. Bianco” di via Piana del Merula.

Il centro estivo è rivolto ai bambini residenti ad Andora nati dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2023. Potranno essere ammessi anche i nati negli anni 2012, 2013 e 2014, purché abbiano fratelli o sorelle più piccoli iscritti e frequentanti.

L’attività sarà organizzata in due turni mensili: il primo turno sarà dal 1° al 31 luglio ed il secondo dal 1° al 31 agosto. Le famiglie potranno iscrivere i bambini a uno o a entrambi i turni. Le tariffe sono invariate.

“Il centro estivo è organizzato con l’obiettivo di dare ai partecipanti un luogo dove divertirsi, fare amicizie e passare ore piacevoli con molteplici attività: prevede attività ludico-educative, laboratori creativi, giochi all’aperto e attività sportive, oltre alla possibilità di frequentare una spiaggia dedicata – ha dichiarato l’Assessore al Bilancio e Politiche Sociali Monica Risso - Sono programmate uscite ludico-didattiche settimanali e passeggiate sul territorio con visita, ad esempio, al Borgo Castello di Andora. La retta mensile, invariata rispetto allo scorso anno e comprensiva del pranzo, è calcolata in base all’ISEE 2026 del nucleo familiare, con importi differenziati in base alla fascia di reddito e al numero di figli iscritti”.

Per completare l’iscrizione sarà necessario presentare il modulo compilato, copia del documento di identità del dichiarante, copia del libretto vaccinale, ricevuta del pagamento della retta, copia dell’ISEE e il modulo per il consenso al trattamento dei dati. I moduli sono disponibili sul sito del Comune oppure presso la portineria del municipio negli orari di apertura al pubblico. La domanda potrà essere inviata preferibilmente via e-mail all’indirizzo protocollo@comunediandora.it oppure consegnata a mano alla portineria del Comune. Qualora le richieste superassero i posti disponibili, verrà stilata una graduatoria basata principalmente sulla situazione lavorativa dei genitori e sulla composizione del nucleo familiare. Per informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0182 6811285.



