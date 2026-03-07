Albenga, all'Auditorium San Carlo incontro pubblico sulla separazione delle carriere dei magistrati

Un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza in vista del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico organizzato dal comitato Sì Separa di Albenga e Alassio, in programma lunedì 16 marzo alle 20.30 all’Auditorium San Carlo.

La serata si terrà presso l’Auditorium San Carlo e sarà dedicata ad approfondire i contenuti della riforma della giustizia e le implicazioni del referendum previsto per il 22 e 23 marzo.

All’incontro interverranno Alberto Landolfi, già procuratore a Savona, Daniela Giaccardi, avvocata e vicepresidente della Camera Penale di Savona, Alberto Bonifacino, responsabile provinciale del comitato Savona Dice Sì, e Federica Danini, componente dell’AIGA di Genova. A moderare la serata sarà il giornalista Nicola Seppone.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati diversi aspetti legati alla riforma della giustizia, dal principio della separazione delle carriere all’impatto sul sistema giudiziario e sulle garanzie del processo, con l’obiettivo di favorire un confronto informato tra relatori e cittadini.

«Questo incontro nasce con l’intento di offrire alla cittadinanza un’occasione di informazione e approfondimento su un tema molto rilevante per il futuro della giustizia italiana – spiega Guido Lugani, consigliere comunale e responsabile del comitato “Sì Separa” di Albenga –. Crediamo sia importante creare momenti di confronto aperti, nei quali esperti del settore possano illustrare con chiarezza i contenuti della riforma e rispondere alle domande dei cittadini».

La partecipazione alla serata è libera e aperta a tutta la cittadinanza.