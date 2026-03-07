 / Attualità

Albenga, all'Auditorium San Carlo incontro pubblico sulla separazione delle carriere dei magistrati

Un evento sulla riforma nel corso del quale affrontati diversi aspetti legati alla riforma della giustizia, dal principio della separazione delle carriere all’impatto sul sistema giudiziario

Un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza in vista del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico organizzato dal comitato Sì Separa di Albenga e Alassio, in programma lunedì 16 marzo alle 20.30 all’Auditorium San Carlo.

La serata si terrà presso l’Auditorium San Carlo e sarà dedicata ad approfondire i contenuti della riforma della giustizia e le implicazioni del referendum previsto per il 22 e 23 marzo.

All’incontro interverranno Alberto Landolfi, già procuratore a Savona, Daniela Giaccardi, avvocata e vicepresidente della Camera Penale di Savona, Alberto Bonifacino, responsabile provinciale del comitato Savona Dice Sì, e Federica Danini, componente dell’AIGA di Genova. A moderare la serata sarà il giornalista Nicola Seppone.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati diversi aspetti legati alla riforma della giustizia, dal principio della separazione delle carriere all’impatto sul sistema giudiziario e sulle garanzie del processo, con l’obiettivo di favorire un confronto informato tra relatori e cittadini.

«Questo incontro nasce con l’intento di offrire alla cittadinanza un’occasione di informazione e approfondimento su un tema molto rilevante per il futuro della giustizia italiana – spiega Guido Lugani, consigliere comunale e responsabile del comitato “Sì Separa” di Albenga –. Crediamo sia importante creare momenti di confronto aperti, nei quali esperti del settore possano illustrare con chiarezza i contenuti della riforma e rispondere alle domande dei cittadini».

La partecipazione alla serata è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

