L’8 marzo c’è poco da festeggiare: in casa con un marito le donne lavorano di più

E lava i piatti, e stira le camicie, e togli la polvere, e metti in ordine, e che stress! Bello il matrimonio, bellissimo. Ma pare proprio che avere un marito comporti anche un plus di lavoro domestico non indifferente.

Una ricerca dell’Università del Michigan ha analizzato il rapporto tra generi e pulizie domestiche negli Usa, ma è probabile che il quadro che ne è venuto fuori si possa adattare bene anche in Italia. E indovinate un po’? Le donne mediamente si dedicano alle faccende di casa un’ora in più al giorno rispetto agli uomini. Se poi hanno anche dei figli a cui badare il bilancio è drastico: 26 ore in più di lavoro rispetto a quando erano felici e single.

In particolare, sono stati analizzati i cambiamenti avvenuti all’interno della famiglia in un arco di tempo di 10 anni e nonostante le tante battaglie del mondo femminile e alcuni progressi fatti, le disuguaglianze tra moglie e marito in relazione ai lavori di casa sono ancora impressionanti. Per gli uomini, infatti, sposarsi significa addirittura lavorare mediamente un’ora in meno a settimana.

«Gli uomini tendono ad aumentare le ore trascorse fuori casa, mentre le donne si fanno più carico del lavoro domestico. Ovviamente ci sono casi molto differenti tra loro, ma, in generale, questo è ciò che accade dopo il matrimonio», ha spiegato Frank Stafford, uno degli autori della ricerca.

La soluzione per le donne, quindi, è rimanere single a vita? Non siamo pessimiste dai. In fase di scelta dell’uomo della propria vita, meglio prediligere chi è più basso. La ragione? Un altro studio ha dimostrato che gli uomini con un’altezza compresa tra i 140 e i 173 cm dedicano più tempo alle pulizie di casa. Un ottimo motivo per preferirli agli spilungoni, no?! E voi, quanto tempo dedicate alle faccende domestiche rispetto al vostro partner?