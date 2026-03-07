Difesa della costa ad Alassio, sopralluogo di Regione e Comune. Melgrati :" Rafforzato in modo significativo la capacità di difesa del nostro litorale" (FOTO E VIDEO)

Sopralluogo questa mattina ad Alassio dell’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, con il sindaco Marco Melgrati, l’assessore comunale alla Protezione civile Franca Giannotta e i consiglieri regionali del territorio, al cantiere per il ripascimento strutturale dell’arenile e l’allungamento del Molo Ferrando. Al sopralluogo anche il consigliere regionale Rocco Invernizzi e l'ingegnere Luca Corciulo.





Ad Alassio sono stati investiti complessivamente 6 milioni di euro, dopo gli ingenti danni provocati dalla mareggiata dell’ottobre 2018. Il primo intervento, dal valore di 2,5 milioni di euro, ha consentito di realizzare il ripascimento strutturale del litorale compreso tra il pennello in località ex Adelasia e il terrapieno denominato “la Scogliera”, mentre con il secondo, dal valore complessivo 3,5 milioni di euro, sono state realizzate le opere a difesa naturale del centro urbano.

Inoltre, grazie alle risorse derivanti dal ribasso d’asta dei lavori di questo secondo intervento, è stato possibile realizzare ulteriori lavori su diversi tratti del litorale cittadino, con particolare attenzione alle aree storicamente più esposte ai fenomeni erosivi.





“Oggi ad Alassio possiamo toccare con mano un risultato concreto di buona amministrazione e di collaborazione istituzionale – ha dichiarato l’assessore Giampedrone - Grazie all’intervento di Regione, che ha autorizzato l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, e al dialogo costante con il dipartimento nazionale di Protezione civile, sono stati messi a disposizione del Comune di Alassio 6 milioni complessivi per un intervento strategico per la difesa della costa e per la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche. Questi ultimi lavori, ormai in fase di completamento, dimostrano quanto sia importante programmare interventi strutturali e non emergenziali. La difesa del suolo e la tutela del litorale sono priorità assolute per la Regione, soprattutto in territorio delicato come quello della Liguria, dove i cambiamenti climatici e i fenomeni erosivi impongono risposte tempestive ma anche lungimiranti”.





“È motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco di Alassio Melgrati - accogliere oggi ad Alassio l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, che desidero ringraziare sentitamente per il suo sostegno costante e per la collaborazione istituzionale nel rendere possibile il reimpiego delle risorse derivanti dal ribasso d’asta delle precedenti opere di ripascimento. Grazie a questo percorso condiviso abbiamo potuto potenziare l’intervento originario, rafforzando in modo significativo la capacità di difesa del nostro litorale. Ciò ha consentito di rendere il territorio ancora più resiliente, sia a ponente sia a levante del Bastione, producendo benefici concreti per la tutela e la valorizzazione della costa, anche in vista dell’imminente stagione estiva e della piena operatività delle attività balneari. Desidero in questa occasione esprimere un sincero ringraziamento anche all’assessore comunale alla Protezione Civile, Franca Giannotta, per la dedizione e l’attenzione su queste tematiche, e al consigliere regionale e capogruppo di maggioranza del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi, già assessore ai Lavori Pubblici e al Demanio, per il contributo determinante che ci ha condotti a questo importante risultato”.



