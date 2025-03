Pietra Ligure premia il negozio “Da Bianca”: attestato di benemerenza per gli oltre 60 anni di attività

Un riconoscimento speciale per una realtà storica del commercio locale. Il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e l’assessore alle attività produttive, Cinzia Vaianella, hanno conferito alla famiglia Farinazzo l’attestato di benemerenza del Comune per la lunga e ininterrotta attività del negozio “Da Bianca”, presente da oltre 60 anni tra via Cesare Battisti e piazza della Vittoria.

"Un meritato riconoscimento per un negozio da sempre a servizio della collettività che, negli anni, è diventato punto di riferimento per il quartiere del Soccorso e per tutta la zona del levante pietrese e che ha visto passare dietro al bancone, tra gli scaffali dei generi alimentari e tra i banchi della frutta e della verdura non solo quasi tutta la grande famiglia Farinazzo ma anche numerosi ragazzi pietresi che lì, sotto l’occhio attento prima di Bianca e oggi di Andreino e Rosangela, Aldo e Anna, hanno iniziato a lavorare e imparato un mestiere", ha spiegato il primo cittadino.

Il sindaco De Vincenzi ha inoltre sottolineato il valore affettivo e sociale di questa realtà commerciale: "Una bella pagina famigliare ricca di storia e di lavoro, di impegno e di dedizione, un luogo amicale e a portata di mano, dove fare la spesa e anche 'due parole'. Una famiglia veramente 'allargata' che Andreino, Rosangela, Aldo e Anna, con l’occasione del bel traguardo, vogliono ringraziare uno ad uno. E allora, lunga vita al negozio 'Da Bianca' e che la storia continui! Buon lavoro!".