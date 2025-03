Fusione Amt - Atp, indagini chiuse: accuse di truffa e ostacolo all'attività di controllo dell'autorità di vigilanza

Si è conclusa l’operazione di fusione tra Amt, azienda municipalizzata dei trasporti, e Atp, azienda del trasporto provinciale genovese.

Dieci persone hanno ricevuto l’avviso per truffa, truffa ai danni dello Stato e ostacolo all'attività di controllo dell'autorità di vigilanza: tra queste risultano Ilaria Gavuglio, attuale direttore generale di Amt, Enzo Sivori, ex presidente di Atp e vicepresidente di Amt, Marco Beltrami, ex presidente di Amt, nonché sindaci ed ex responsabili delle due aziende di trasporto, oltre a una dirigente comunale.

Risulterebbe indagato anche Piero Araldo, 64 anni, ex segretario generale del consiglio metropolitano di Genova fino al 2019, attuale segretario dei Comuni di Vado Ligure e Bergeggi e in passato dal 2009 al 2012 segretario della Provincia e del Comune di Savona dal 2008 al 2009 (stesso ruolo anni fa anche nei comuni di Loano, Spotorno, Bardineto e Calizzano).

Secondo l’accusa, i dieci "con artifici, inducendo in errore l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, deputata al controllo dell'operazione di aumento di capitale nelle società partecipate con capitale pubblico e indirettamente anche il ministero dell'Economia e delle Finanze, conseguivano indebitamente finanziamenti per complessivi 4.489.600 euro".

Inoltre, gli accusati avrebbero "omesso di comunicare alla stessa Agcm in maniera completa ed esaustiva l'effettiva e reale destinazione delle somme da impiegare per il deliberando aumento di capitale di Atp Esercizio, ovvero indicando falsamente per mezzo di un business plan la motivazione analitica degli obiettivi di investimento". In questo modo, dice l'accusa, si "permetteva ad Amt, autorizzata dal Comune di Genova e dagli altri soci pubblici, di versare anticipatamente ad ATP, in conto futuro aumento di capitale, l'importo di due milioni di euro, consentendo ad Atp di avere a disposizione una provvista finanziaria per estinguere i debiti pregressi".

L'inchiesta era partita dall'esposto presentato da Autoguidovie Spa, società privata lombarda di trasporti dentro Atp e da sempre contraria alla fusione con Amt. Autoguidovie aveva denunciato di essere stata truffata dall'operazione ideata dalla Città metropolitana di Genova, nei confronti della quale aveva sempre manifestato la propria contrarietà. Gli indagati, difesi dagli avvocati Andrea Andrei, Massimo Boggio, Massimo Ceresa Gastaldo e Giuseppe Sciacchitano, hanno venti giorni di tempo per chiedere di essere interrogati.