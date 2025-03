Savona, il cane poliziotto Rey dona il suo sangue e salva la vita di una cagnolina in difficoltà

Non solo cane poliziotto che supporta nelle indagini e nei controlli sul territorio la polizia locale di Savona ma anche un eroe che aiuta gli altri amici a 4 zampe.

Questa la storia di Rey che il comando di via Romagnoli ha voluto raccontare.

"Il nostro amico peloso dell’Unità Cinofila si è rivelato un vero eroe donando il suo sangue per salvare la vita di una cagnolina in grave difficoltà. Un gesto di straordinaria generosità che dimostra come anche i nostri amici a quattro zampe possano fare la differenza nelle emergenze - dicono dalla polizia locale di Savona - La donazione di sangue canino è un atto di solidarietà fondamentale: se il tuo cane è in buona salute e risponde ai requisiti necessari, potrebbe aiutare altri animali in pericolo. Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo veterinario di fiducia o ai centri specializzati".

"Grazie a Rey e a tutti gli 'eroi' a quattro zampe che ogni giorno contribuiscono a salvare vite" concludono.