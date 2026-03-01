Pollice in su! Oggi, 1° marzo, è la Giornata mondiale del complimento

Il pollice alzato, una pacca sulla spalla o qualche parola di elogio. I complimenti piacciono a tutti, ancora di più nel giorno in cui l’apprezzamento in ogni sua forma si celebra in tutto il mondo.

Il 1° marzo ricorre infatti la Giornata mondiale del complimento, nata nel 2003 nei Paesi Bassi da un’idea del manager olandese Hans Poortvliet e ha rapidamente guadagnato popolarità a tutte le latitudini.

L’obiettivo è semplice, ma potente: mettere in evidenza un gesto semplice che non costa nulla, ma che aumenta l’autostima di chi lo riceve, rafforzando l’empatia tra le persone. Un piccolo complimento fatto con spontaneità può davvero illuminare la giornata di qualcuno e creare un ambiente più positivo e accogliente

Non si tratta solo di dire “bravo” o “sei fantastico”, ma di riconoscere davvero il valore dell’altro. Studi psicologici dimostrano che il riconoscimento sociale attiva le stesse aree cerebrali associate alla gratificazione, contribuendo al benessere emotivo.

Con l’avvento dei social network, la ricerca di approvazione si è spostata anche su un piano digitale, dove il riconoscimento è quantificabile e immediato. Like, commenti e condivisioni funzionano come forme di micro-complimenti continui, segnali sintetici ma frequenti di approvazione sociale.

Questa ricorrenza rappresenta dunque un’occasione speciale per ricordare a tutti il valore della gentilezza, dell’empatia e della dolcezza, attraverso un semplice gesto: un complimento.