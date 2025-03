Savona, in via Padova limite di 30 chilometri orari per migliorare la sicurezza

Arriva il limite di 30 chilometri orari in via Padova, nel quartiere di Villapiana. L'intervento è finalizzato al miglioramento della sicurezza viaria ed è stato deciso dopo varie valutazioni e sopralluoghi da parte della polizia municipale.

La valutazione è stata effettuata in seguito alle segnalazioni dei residenti nel tratto di via Padova con percorrenza da monte verso mare e in prossimità dell'intersezione con le vie Schiantapetto e Repusseno.

"Vista la conformazione dei luoghi, caratterizzati da una forte pendenza – spiega il Comune – e da un andamento curvilineo con visibilità limitata, si ritiene opportuno adottare provvedimenti idonei a disporre un'adeguata segnaletica stradale, al fine di limitare la velocità di percorrenza nella porzione di via Padova in avvicinamento all'intersezione sopra citata e per entrambe le direzioni di marcia, a tutela della sicurezza dei pedoni e, più in generale, della circolazione di tutta l’utenza".