Il flamenco suonato e ballato alla Stella Maris di Savona

Appuntamento singolare e interessante che coniuga il flamenco eseguito alla chitarra al ballo nella sala Stella Maris di Savona (piazza Rebagliati, zona porto) giovedì 13 marzo alle ore 17,30.

“Colores del Flamenco. La Spagna del 900 tra classico e flamenco” è lo spettacolo che andrà in scena nell’ambito della rassegna “I pomeriggi della Mozart” organizzata dall’Associazione Mozart Savona. I protagonisti sono Roberto Margaritella (guitarra flamenca) e Anna Sinelshchikova (baile).

Spiegano i protagonisti: «Questo spettacolo, dove il mondo flamenco incontra quello classico, è stato pensato con la volontà di permettere ai suoni e alle atmosfere di entrambi i linguaggi di fondersi in modo compiuto e mirabile. Il repertorio è interessante in quanto attraversa brani di notevole spessore artistico-culturale più o meno conosciuti, che hanno fatto e fanno parte della storia musicale, soprattutto del concertismo chitarristico».

Il pomeriggio, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l’associazione Allegro con Moto di Savona. L’Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.

Gli artisti

Roberto Margaritella

Proveniente dal mondo della chitarra classica, si diploma al Conservatorio “Nicolò Paganini” di Genova e, successivamente, consegue la laurea specialistica cum laude in chitarra dell’800 presso il Conservatorio “Cantelli” di Novara. Si avvicina al mondo del Flamenco grazie all’incontro con Juan Lorenzo. Dopo aver frequentato con quest’ultimo il triennio specialistico di chitarra flamenca presso il Conservatorio “Giulio Briccialdi” di Terni seguendo parallelamente corsi di perfezionamento con Oscar Herrero e Manuel Granados, ottiene la laurea specialistica a pieni voti in chitarra flamenca presso lo stesso Conservatorio. Collabora regolarmente con artisti di fama internazionale, tra i quali Carlo Aonzo (mandolino), Marcello Crocco (flauto), Angela Centola (chitarra) e Juan Lorenzo (chitarra flamenca). Ha al suo attivo diverse pubblicazioni discografiche in duo con Angela Centola (chitarra) e Marcello Crocco (flauto).

Anna Sinelshchikova

Ballerina e coreografa, inizia lo studio della danza all’età di 6 anni a Mosca. Si appassiona della danza spagnola e flamenco grazie all’incontro con la ballerina e coreografa spagnola Violetta Gonzàlez con la cui compagnia inizia la sua attività professionale. Studia danza spagnola con maestri di fama internazionale; grazie alla collaborazione dei maestri Sherrill Wexler, Conchita del Campo e Theo Dantes si diploma come Instructor de Danza con massimo dei voti in danza spagnola. Ha collaborato con varie compagnie e gruppi musicali; ha fatto parte del corpo di ballo della compagnia di danza spagnola “La Cueva’’ di Maria Ire, di cui è stata anche assistente; ha partecipato a vari spettacoli di flamenco collaborando con Caterina Costa come “cuerpo de baile”. Ha condiviso il palco con gli esponenti internazionali più noti del flamenco e danza spagnola, tra cui José Greco, Lola Greco, Antonio Molina “El Choro”, Antonio Marquez, Curro de Candela, Oscar Lago, Vicente Gelo, Pedro Obregòn, Alejandro Villaescusa, Pilar Carmona, Diego Franco Moreno, Natalia Garcia Gutierrez, Cristina Hall, Alvaro Romero e altri.