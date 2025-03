Centro Assistenza Disabili a Borghetto, Azione: "Si ascoltino le famiglie e si continui a garantire il servizio e la qualità dell’offerta socio-assistenziale"

" In costante contatto con le famiglie, abbiamo esposto nelle scorse settimane la nostra contrarietà all’esternalizzazione del Servizio di Assistenza Disabili a Borghetto S. Spirito; sarebbe l’unica soluzione ai problemi di bilancio prospettata e perseguita da ASL2. Come abbiamo già espresso, esternalizzare questo servizio significherebbe la dispersione di professionalità ed esperienze acquisite nel tempo, un impoverimento dell’offerta socio-sanitaria pubblica, il rischio di una riduzione dei servizi offerti e soprattutto una ricaduta importante sugli assistiti sia dal punto di vista sanitario sia psicologico ". Lo affermano, attraverso una nota, dal Gruppo Sanità Azione Savona, rappresentato da Maurizio Gualdi.

"Invitiamo tutti i soggetti coinvolti ad uno sforzo fuori dall’ordinario per salvare questo servizio nel perseguimento di una soluzione che garantisca la dignità e la tutela del benessere e la crescita sociale delle persone speciali seguite dai servizi di Borghetto. Azione Savona è ferma nel difendere i servizi al cittadino e crede fortemente sbagliato che a pagare siano i soggetti più fragili, in questo caso questi meravigliosi ragazzi e le loro famiglie. Il neo Direttore del Dipartimento Salute della Regione Liguria Dott. Paolo Bordon, nei giorni del suo insediamento, ha affermato che si possono ottimizzare le spese senza tagliare i servizi. Noi crediamo che ciò non solo sia possibile ma che sia necessario e doveroso" concludono dal Gruppo Sanità Azione Savona