Cairo intitola l'oratorio San Sebastiano ad Angelo Siri

Cairo Montenotte ha ottenuto l'assenso da parte della Diocesi di Acqui Terme per l'intitolazione dell'oratorio San Sebastiano al defunto benefattore Angelo Siri, cittadino cairese che, con una generosa donazione testamentaria, ha reso possibile l'avvio dei lavori di risanamento e messa in sicurezza del storico edificio.

L'oratorio, attualmente in comodato d'uso, è da tempo al centro di un progetto di recupero grazie alla cospicua donazione del signor Siri. La pratica per il passaggio definitivo dell’immobile in proprietà al municipio non è ancora stata completata, poiché l'edificio risulta ancora nella titolarità della Curia Vescovile.

Con una lettera inviata il 26 febbraio 2025, è stata richiesta l'autorizzazione alla Diocesi per procedere con l’intitolazione dell'edificio al signor Siri, in segno di riconoscenza per il suo gesto. La risposta è arrivata il 7 marzo 2025, con una comunicazione ufficiale della Diocesi di Acqui, che ha confermato che “nulla osta” all’intitolazione, esprimendo il proprio consenso all’iniziativa.

L'edificio sarà quindi intitolato come “Spazio artistico e culturale Angelo Siri già Oratorio San Sebastiano”. Questa scelta non solo omaggia il generoso benefattore, ma sottolinea l'intento di valorizzare l'immobile come un punto di riferimento per la cultura e l'arte, in sintonia con la sua funzione storica di spazio di incontro e riflessione.