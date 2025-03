Cisl Scuola Liguria, Maddalena Carlini eletta segretario generale regionale

Ha eletto all’unanimità Maddalena Carlini quale nuovo segretario generale regionale di Cisl Scuola Liguria, l'ottavo congresso del sindacato svoltosi alla presenza del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri e della segretaria generale nazionale Cisl Scuola Ivana Barbacci.

Insieme a lei in segreteria regionale il genovese Diego Daneri e la spezzina Emanuela Mozzachiodi. Il coordinamento territoriale è composto da Stefano Martinelli (Genova), Giorgia Bonatti (La Spezia), Diego Daneri (Savona).

Da vent'anni nel sindacato della Cisl, genovese, Maddalena Carlini è dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Sestri Est di Sestri Ponente: “E’ un ruolo che non abbandonerò e che coniugherò con la mia attività sindacale per un forte senso di responsabilità nei confronti della mia scuola Succedo a Monica F. Capra che ha terminato i mandati previsti dallo Statuto ma rimarrà sempre al mio fianco con importanti deleghe. La scuola ligure deve ripartire da una priorità: la personalizzazione dell’insegnamento tradotta in atti concreti. Per questo diventa fondamentale procedere alla stabilizzazione dell’organico già esistente e implementare il numero degli insegnanti di sostegno a supporto delle tante situazioni di fragilità presenti nelle scuole”, chiosa la nuova segretaria della Cisl Scuola Liguria.