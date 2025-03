Inaugurata la “Casina dei Libri Liberi” a Cisano sul Neva: un nuovo spazio per la lettura e la cultura

Un nuovo e accogliente angolo della cultura ha visto la luce a Cisano sul Neva: la “Casina dei Libri Liberi”. Si tratta di una piccola biblioteca gratuita, ideata dall’associazione Fiori di Testa, che invita tutti a prendere, lasciare e condividere libri, alimentando il piacere della lettura. Il progetto, pensato per essere un punto di incontro tra persone di tutte le età, nasce con l’obiettivo di promuovere la lettura e la condivisione.

L'inaugurazione dell'iniziativa ha avuto un grande successo, come raccontano i membri dell’associazione Fiori di Testa: “Tanta affluenza e persone all’inaugurazione della ‘Casina dei Libri Liberi’. Da parte di Renata Briano, la top blogger di Giallo Zafferano, una presentazione bella, scorrevole, brillante e poi siamo andati tutti a fare l’aperitivo dalla ‘Bottega di Greta’”. Un momento conviviale che ha arricchito ulteriormente l’atmosfera dell'evento.

Renata Briano, celebre per il suo blog di cucina Giallo Zafferano, ha partecipato alla cerimonia presentando il suo libro La Liguria in cucina. L’autrice ha saputo affascinare il pubblico con una presentazione coinvolgente, e ha donato alla “Casina dei Libri Liberi” un libro autografato con dedica, che rimarrà a disposizione di chiunque desideri consultarlo all’interno del negozio.

Soddisfatti per il riscontro ricevuto, i membri dell’associazione commentano: “Siamo veramente felici del successo dell’iniziativa e speriamo che questo nuovo spazio possa essere sempre più attivo e frequentato”. Oltre alla donazione del libro, sono stati distribuiti dei segnalibri, anche all’interno di ogni volume disponibile nella “Casina dei Libri Liberi”, per invogliare ulteriormente alla lettura.

Situata in via Colombo, accanto alla "Bottega di Greta", la “Casina dei Libri Liberi” è uno spazio che si distingue per la sua semplicità e il suo approccio inclusivo.

"Crediamo che la lettura sia un bene prezioso, capace di unire le persone e aprire nuove prospettive. Con 'La Casina dei Libri Liberi' vogliamo creare un punto d’incontro per gli amanti dei libri e per chi desidera scoprirli. Ogni libro ha un viaggio da compiere, e speriamo che trovi nuovi lettori lungo il cammino", spiegano con entusiasmo gli amici di Fiori di Testa.

Un’attenzione particolare è riservata ai più giovani, invitati a riscoprire il piacere della lettura, una valida alternativa agli schermi di smartphone e videogiochi.

“Passate a trovarci e contribuite a far crescere questa piccola grande biblioteca di comunità”, concludono i membri dell’associazione, invitando tutti a partecipare a questa nuova avventura culturale.