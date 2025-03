Inchiesta sugli sfalci d'erba sulle provinciali, incontro Provincia-dipendenti: "Momento di ascolto e trasparenza"

Un incontro tra il Presidente Pierangelo Olivieri e tutti i dipendenti del Settore Gestione della Viabilità Edilizia e Ambiente nel quale è stata toccato il tema della maxi inchiesta della Procura sui lotti per la pulizia e gli sfalci d'erba delle strade provinciali.

Generale e i Dirigenti, ed è nato con l’obiettivo di garantire un confronto diretto con i lavoratori del Settore, che negli ultimi giorni si sono trovati coinvolti, loro malgrado, in un contesto di particolare attenzione" spiega il presidente Olivieri.

Al centro proprio l'indagine sui due lotti degli appalti (erano 12 in totale), il due e il tre, nei terrritori da Pontivrea, Sassello e Dego passando per Celle, Varazze, Stella e Albisola Superiore.

Entrambe le aziende, la De Grecis Co. E Ma. Verde e la Green Srl si erano aggiudicate l'appalto della Provincia con un ribasso d'asta del 28% per rispettivamente lavori per 20mila euro e 22. 552 euro.