Lutto a Borghetto S. Spirito: addio a Paola Massignan, dipendente comunale

"Una di quelle telefonate che non vorresti mai ricevere. Ci ha lasciato, dopo una maledetta malattia, la nostra cara amica e collega Paola Massignan - è il pensiero del sindaco Giancarlo Canepa - Caro Bruno, caro Pietro vi siamo vicini in questo momento di grande dolore".

"Vogliamo ricordarti cosi, felice come non mai il giorno del tuo matrimonio che ho avuto l’onore di celebrare - continua il primo cittadino - Un autentico inno alla vita, questo sei stata per noi cara Paola. Un esempio di dedizione al lavoro, sempre disponibile per i tuoi colleghi e sempre prodiga di consigli mai banali. Non sei mai venuta nel mio ufficio a sottopormi un problema senza propormi almeno una possibile soluzione".