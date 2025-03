'Sanremo In Fiore 2025': i carri e lo spettacolo dei fiori domenica prossima in diretta sui giornali del gruppo More News

Una trasmissione in diretta per poter vedere da vicino la bellezza dei carri di ‘SanremoInFiore 2025’. Una occasione per chi non potrà, per diverse ragioni, raggiungere il percorso della sfilata tanto attesa, sia a Sanremo che in tante zone del Nord Italia.

Proprio per questo Sanremo News e l’intero gruppo More News vi offrirà un appuntamento di circa un’ora, nel primo ‘giro’ dei carri sul percorso tra lungomare Italo Calvino, piazzale Dapporto e la pista ciclabile tra via Adolfo Rava e giardini Vittorio Veneto. Le immagini del corso fiorito si potranno vedere sia su tutti i giornali del gruppo More News, in gran parte del Nord Ovest della nostra penisola ma, per chi lo vorrà anche sui diversi profili Facebook e, soprattutto, sulle smart tv che sono collegate a You Tube.

In questo caso basterà accendere la propria tv (collegata a internet), aprire l’app You Tube e cercare il profilo di Sanremo News, per godersi lo spettacolo dei carri fioriti. Tra le 10 e le 11 di domenica 16 marzo, quindi, in diretta da Sanremo i fiori e i carri di una giornata indimenticabile anche per chi non potrà essere presente nella città, mai come questa volta, sempre più dei fiori.

Come ogni anno, su Sanremo News potrete godere dello spettacolo dei carri fioriti anche grazie alle notizie che proporremo sul nostro giornale con centinaia di foto e immagini della kermesse dedicata ai fiori.