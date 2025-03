Sandro Pierini eletto segretario generale Flaei Cisl Liguria: "Enel sfrutti le risorse del Pnrr per nuove assunzioni in Liguria"﻿

Si è chiuso il XX Congresso Flaei Cisl Liguria con elezione all’unanimità del segretario generale ligure Sandro Pierini alla presenza del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri e del segretario generale Flaei Cisl Armando Testa.

Eletto anche il segretario generale aggiunto Giancarlo Perotti. In segreteria anche Enrica Bruzzone, Alberto Manzi e Paolo Borzani.

“In Liguria ci aspettiamo da Enel - spiega Pierini - una particolare attenzione . C’è la necessità di sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR. Nella nostra regione ci sono state già diverse assunzioni ma non bastano: bisogna potenziare ancora di più l’organico per garantire sempre un servizio importante ad ogni livello ai liguri “, spiega Pierini. Sono stati nominati anche i coordinatori territoriali della Flaei Cisl Liguria: a La Spezia Simone Carro, a Imperia Mario Bianchi, a Savona Michele Pollarolo mentre per il momento a Genova sarà Sandro Pierini.