Savona, un 2025 di eventi per festeggiare i 100 anni della fondazione della APD Canottieri Sabazia

Un calendario ricco di appuntamenti sportivi, compresi eventi di livello nazionale, per celebrare il centenario della storica associazione APD Canottieri Sabazia. La giunta comunale ha approvato lo stanziamento di 9.000 euro per sostenere l'associazione nell'organizzazione di eventi sportivi per celebrare il centesimo compleanno. Eventi che saranno realizzati nell’arco del 2025.