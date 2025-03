Apertura H24 del PPI di Albenga, il sindaco Tomatis: "Bene l'approvazione unanime in Consiglio regionale, ora servono i fatti"

"Accolgo con soddisfazione la notizia dell'approvazione unanime in Consiglio regionale per l'apertura H24 e 7 giorni su 7 dei Punti di Primo Intervento di Albenga e Cairo. Questo rappresenta un primo passo importante verso il riconoscimento delle necessità del nostro territorio e delle battaglie portate avanti con determinazione dal comitato spontaneo #Senzaprontosoccorsosimuore".

Cosi commenta il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che prosegue: "L'importanza di avere un presidio di emergenza attivo H24 nell'ospedale di Albenga, una struttura moderna e funzionale che serve un comprensorio di circa 60.000 persone (che cresce ulteriormente nel periodo estivo), è evidente. Sarà fondamentale, inoltre, anche per il Pronto soccorso di Pietra Ligure oggi in sofferenza. Siamo felici che finalmente sia stata compresa la rilevanza di questa richiesta".

"Tuttavia, è fondamentale che a questa delibera seguano azioni concrete. Come Amministrazione, continueremo a vigilare attentamente affinché le promesse si traducano in realtà e affinché il nostro ospedale possa garantire un servizio adeguato e tempestivo a tutti i cittadini. Avrò modo di discutere anche di questo tema con il presidente Bucci durante l'incontro previsto per aprile, ribadendo l'importanza di un impegno concreto per il nostro territorio".

"Ringrazio tutti i cittadini, le associazioni e i comitati che hanno sostenuto questa causa con passione e determinazione. La vostra voce è stata ascoltata, e insieme continueremo a lavorare per il bene della nostra comunità", conclude Tomatis.