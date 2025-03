Pietra Ligure: Ajet Talka entra in Consiglio comunale al posto di Silvia Rozzi

Talka prende il posto lasciato vacante in virtù del risultato ottenuto alle ultime elezioni comunali, dove ha raccolto 48 preferenze, lo stesso numero di voti del collega Umberto Vanacore, anch’egli candidato nella Lista Indipendente per Pietra. In base alla normativa vigente, però, a subentrare è il candidato che, in sede di presentazione della lista, compare prima in ordine alfabetico. In passato, invece, il regolamento prevedeva il subentro del candidato più anziano.