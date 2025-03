"E siediti un attimo”: arte e natura in dialogo sui sentieri collinari di Alassio

Fermarsi di fronte ai panorami mozzafiato che la Baia del Sole sa regalare, respirare l'aria di mare e i profumi che si sprigionano dalla macchia mediterranea, contemplare la bellezza. In un mondo che corre veloce, le splendide sedie d'artista del progetto “E siediti un attimo”, ideato da Monica Cecchin e promosso ad Alassio dall'Assessorato al Turismo del Comune, sono un invito alla sosta e a godere della possibilità di trovarsi in una vera e propria galleria a cielo aperto, dove arte e paesaggio si fondono per regalare ai cittadini e ai turisti un’esperienza di bellezza e riflessione.

Nei giorni scorsi, gli operai del Comune di Alassio, insieme all'ideatrice del progetto Monica Cecchin e a Sabrina Marchiano, suo “braccio destro” fin dall'inizio di questa iniziativa, hanno completato l’installazione di dodici sedie artistiche, posizionate in alcuni dei punti più suggestivi e panoramici delle colline alassine. Otto si trovano lungo il Sentiero dell’Onda, mentre altre quattro sono posizionate, due ai piedi e due sulla cima del Monte Castellaro. Tutte e dodici le sedie possono essere fruite liberamente da quanti percorrono i sentieri alassini e sono state collocate in maniera tale da non intralciare il passaggio degli escursionisti e dei ciclisti.

Ognuna di queste sedie è stata trasformata in opera d’arte grazie al talento di Monica Cecchin e Sabrina Marchiano, e degli altri dieci artisti che hanno aderito con entusiasmo al progetto: Andrea Sangalli, Aurora Tacchi, Danilo Viviani, Francesca Criscione, Franco Ravera, Gio Berti, Marco Breeuwer, Lafoz, Susanna Lanati e Angelo Toffoletto.

Il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri, dichiara: “Siamo davvero soddisfatti che questo splendido progetto abbia potuto concretizzarsi ad Alassio. Si tratta di un invito a fermarsi per riscoprire la meraviglia di ciò che ci circonda e riscoprire il valore del tempo, della lentezza e della contemplazione. Ringrazio Monica Cecchin che, coadiuvata da Sabrina Marchiano, ha ideato il progetto e gli artisti che con il loro talento hanno dato forma e colore a questa iniziativa. Un'iniziativa che si inserisce perfettamente nella nostra visione di un turismo esperienziale e sostenibile, dove arte e natura dialogano valorizzandosi vicendevolmente”.

L'ideatrice del progetto, Monica Cecchin, sottolinea: “Alassio, con il suo anfiteatro collinare, offre panorami splendidi e perfettamente adatti alla nostra iniziativa. Siamo quindi davvero felici che il nostro progetto abbia potuto essere accolto in questo meraviglioso contesto, dopo aver debuttato nel 2023 durante la rassegna 'Arte in Campagna' di Enrica Cremonini a Marmoreo e dopo essere stato presentato lo scorso anno al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo durante l’evento 'Di che stile (di vita) sei', introdotto da Deliana Misale e interamente dedicato alla promozione della salute e del benessere. Il nostro augurio è che questo progetto possa essere apprezzato dai numerosi escursionisti che frequentano i sentieri collinari di Alassio e crescere e svilupparsi ulteriormente”.