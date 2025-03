Meteo: ancora maltempo nel weekend, ma in graduale miglioramento

Ancora piogge e nevicate a quote medie nel fine settimana a causa di un flusso perturbato piuttosto coriaceo presente tra Francia e Spagna. Migliora in parte già dadomenica, ma poi probabilmente arriverà aria fredda a ricordarci che l'inverno astronomico non è ancora finito.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 14 e domani sabato 15 marzo

Ancora maltempo diffuso ma non continuo, con piogge e rovesci anche temporaleschi su tutte le regioni, alternate a brevi pause. Nevicate mediamente oltre i 1200/1300m.

Temperature fresche a causa delle piogge, con massime tra 9 e 14 °C, in calo domani rispetto ad oggi. Minime tra 6 e 9 °C in pianura, 8/10 °C sulle coste. Venti generalmente deboli variabili con tendenza ad essere orientali su nord Piemonte, a causa della presenza del minimo depressionario proprio al centro.

Domenica 16 marzo

Generale miglioramento con più sole, ma ancora residua instabilità che creerà rovesci irregolari sulle pianure. Temperature massime in aumento anche se di poco, perchè nel frattempo l'aria in quota comincerà a raffreddarsi. Minime in calo di circa 1/2°C. Venti generalmente deboli variabili, qualche possibile rinforzo di libeccio sulle coste liguri dell'estremo ponente ed estremo levante.

Tendenza da lunedì 17 marzo

Ancora una giornata stabile, poi dalla sera aumento della nuvolosità e precipitazioni soprattutto sulle fasce alpine limitrofe alle pianure, con nevicate anche a bassa quota a causa dell'afflusso di aria più fredda da est. Poi da martedì bel tempo ma freddo per un paio di giorni. Temperature come detto in calo specialmente nelle minime con possibili gelate già martedì mattina.

