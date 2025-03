Pericolo processionaria, un'ordinanza del sindaco Russo per i privati proprietari di aree verdi

Sono numerosi i casi di processionaria segnalati in queste ultime settimane sia in zone pubbliche che in spazi verdi privati. Il sindaco Marco Russo ha pubblicato un'ordinanza che impone ai privati di intervenire.

"Tutti i proprietari di aree verdi e gli amministratori di condominio – dichiara Russo – che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, devono effettuare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza tutte le opportune verifiche ed ispezioni sulle piante a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)".

"Dette verifiche – prosegue - dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e, in particolare, il Pino domestico (Pinus pinea), il Pino d'Aleppo (Pinus halepensis), il Pino silvestre (Pinus sylvestris), il Pino nero (Pinus nigra), il Pino strobo (Pinus strobus), nonché le specie di cedro, in particolare il Cedro del Libano (Cedrus libani), il Cedro dell'Atlante (Cedrus atlantica) e il Cedro dell'Himalaya (Cedrus deodara). Nel caso in cui si riscontrasse la presenza di nidi di processionaria, i proprietari, avvalendosi di ditte specializzate, dovranno immediatamente intervenire con la rimozione meccanica, la distruzione degli stessi e con l'attivazione dell'idonea profilassi".

Nel caso fosse necessario bruciare i rami dove sono presenti i nidi, questi dovranno essere chiusi in appositi sacchi per evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana, e solo successivamente si potrà procedere con la combustione. È invece vietato buttare i rami con nidi di processionaria nei cassonetti dei rifiuti di qualunque tipo presenti sul territorio comunale.