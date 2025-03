Vado Ligure riorganizza i parcheggi a disco orario e introduce l'app per gli stalli blu

Il comune di Vado Ligure, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha avviato un piano di riorganizzazione delle aree di sosta comunali, legato ai cantieri che in questo periodo interessano la viabilità cittadina: principalmente i lavori di Anas sul ponte della via Aurelia e gli interventi di Rfi per l'eliminazione del passaggio a livello di via Sabazia. Due gli obiettivi del piano: migliorare la fruibilità dei parcheggi a pagamento e mitigare i disagi causati dai cantieri.



Il piano prevede la cancellazione del disco orario in via Sabazia (nel tratto tra via Cadorna e via Garibaldi) e in via Caduti per la Libertà (lato sinistro, tratto antistante l'ufficio dei Servizi Sociali, tra via Diaz e via Maestri del Lavoro): in questi due tratti, quindi, la sosta è ora illimitata. È stata invece istituita una nuova zona a disco orario in una porzione del parcheggio davanti al Comando di Polizia Municipale, in via Alla Costa, attiva nei giorni lavorativi dalle 7.30 alle 13.30, per favorire l'utenza degli ambulatori di Asl con una maggiore rotazione dei parcheggi. È stato inoltre ripristinato l'uso esclusivo del piazzale davanti all'ingresso degli ambulatori per i soggetti autorizzati, liberando così ulteriori stalli di sosta pubblici.



Per quanto riguarda i parcheggi a pagamento, è stato eliminato il limite massimo di 2 ore di sosta in via Maestri del Lavoro, Giardini Colombo e piazza Borra; è stata inoltre introdotta la possibilità di pagare tramite le app EasyPark e MyGestoPark.

Confermata l'agevolazione dei primi trenta minuti gratuiti nel parcheggio di piazza Borra, in modo da favorire le soste brevi per gli acquisti nei negozi del centro: per non pagare il parcheggio, però, è necessario obbligatoriamente usare il biglietto (a importo zero) emesso dal parcometro, mentre non è possibile attivare la sosta gratuita tramite app.



Il piano di riorganizzazione prevede, infine, l’installazione di nuovi cartelli stradali (a integrazione di quelli già esistenti) per aiutare anche gli automobilisti provenienti da fuori città a individuare più facilmente i parcheggi.



“Confidiamo - commenta il sindaco Fabio Gilardi - che questi interventi contribuiranno a migliorare la gestione della sosta, anche in virtù di nuove progettazioni, tra cui la realizzazione di un nuovo parcheggio”.