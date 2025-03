“Varatella Trail Area”: Borghetto S. Spirito è il nuovo Comune “capo fila”

È stato sottoscritto questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Borghetto dai sindaci dei Comuni di Balestrino Stefano Saturno, Boissano Paola Devincenzi, Borghetto Giancarlo Canepa, Ceriale Marinella Fasano e Toirano Marco Bertolotto il nuovo protocollo d’intesa per il coordinamento, la gestione, la valorizzazione e la promozione delle attività outdoor del comprensorio territoriale della Val Varatella.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a realizzare una serie di interventi volti a rendere fruibile in modo completo il territorio comprensoriale, arginare il degrado ambientale, governare il flusso turistico, preservare lo spazio dedicato all'outdoor e dare una connotazione unitaria all'offerta turistica outdoor del comprensorio.

Il distretto turistico outdoor “Varatella Trail Area” si riconosce in un marchio identitario comune per la valorizzazione e la promozione turistica del comprensorio interpretato quale distretto della qualità ambientale, della qualità dell’accoglienza e della qualità della vita per le comunità residenti.