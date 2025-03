Urbanistica, Impegno per Finale: "Un concorso di progettazione per le ex aree ferroviarie e una commissione straordinaria sull'ex Piaggio"

L’avvio di un concorso di progettazione sulle ex aree ferroviarie e la costituzione di una commissione speciale sulle aree ex Piaggio. Sono questi i due punti che il gruppo consiliare "Impegno per Finale" ha presentato per essere inseriti nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale finalese.

“Ci pare il modo più serio e responsabile di fare opposizione - spiega il consigliere capogruppo, Andrea Guzzi - Proporre soluzioni pratiche e concrete ispirate al nostro programma elettorale. Siamo convinti possano essere delle soluzioni utili da valutare e da approfondire insieme all'intero Consiglio Comunale”.

La prima delle due proposte è un'idea che in passato è stato utilizzata per la riqualificazione della nuova via Brunenghi e per il progetto del nuovo ponte sul Pora. “Queste procedure hanno portato a dei progetti pronti all'uso, utili al Comune per ricercare finanziamenti sovracomunali - dicono nella loro nota i consiglieri -. Purtroppo al momento l’Amministrazione in carica sembra non comprendere l’importanza di questi due utilissimi strumenti di riqualificazione e rilancio urbanistico di Finale Ligure. Siamo convinti che con il tempo saranno apprezzati e rispolverati perché progetti funzionali e lungimiranti”.

Secondo gli esponenti di opposizione, sulle ex aree delle Ferrovie il processo potrebbe essere “del tutto simile a questi due. La precedente Amministrazione Frascherelli - dicono -ha stanziato già la cifra per l’acquisto delle aree ed avviato la trattativa per il passaggio di proprietà tra Rfi e Comune. Sperando che il percorso sia portato avanti e concluso a breve (un anno fa era prossima la firma definitiva tra i due enti) vi sarà poi l'importante fase progettuale di tali aree. Un'occasione storica soprattutto per Varigotti (dove si concentra la parte più strategica delle ex aree Rfi) che potrà cambiare il proprio volto. Un concorso di progettazione delineato dal Comune, con il fondamentale supporto della Comunità di Varigotti e delle sue Associazioni, potrà portare idee innovative e di rilancio per uno dei borghi più affascinanti del mondo”.

“Su Piaggio siamo convinti che siano gli anni decisivi visto il nuovo assetto proprietario - continuano il consigliere Guzzi e i suoi colleghi - Ormai da settembre chiediamo all’Amministrazione di creare una commissione dedicata alla riqualificazione urbanistica dell’area ritenendo che la partecipazione della Comunità a questa fase sia necessaria e imprescindibile. Dobbiamo evitare l’errore commesso nel 2008, quando il progetto fu approvato senza condivisione e portò alla creazione dell’Associazione Salvaguardia del Finalese per contrastare 300 mila metri cubi di volumi. Una Commissione speciale permetterebbe all’intero Consiglio e a suoi esperti esterni di seguirne tutte le fasi e garantirne trasparenza, pubblicità e condivisione. Confidiamo che entrambe le proposte siano condivise dal Consiglio Comunale”.