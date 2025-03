Cengio piange Graziana Agrebbe, storica commerciante del paese

Cengio si stringe nel dolore per la scomparsa di Graziana Agrebbe, ex commerciante molto conosciuta e amata dalla comunità, venuta a mancare all'età di 85 anni.

Per moltissimi anni, Graziana ha gestito con dedizione il suo negozio di alimentari a Cengio Stazione, diventando un punto di riferimento per tante persone. Nota per la sua bontà d'animo e generosità, non era spinta dalla ricerca del guadagno a tutti i costi, ma piuttosto dal desiderio di aiutare chiunque fosse in difficoltà. La sua attività era condotta con lo stesso spirito di una madre di famiglia, con attenzione, cura e affetto per i suoi clienti, che la ricambiavano con grande stima e affetto.

I funerali si terranno lunedì 17 marzo, alle ore 15, presso la chiesa di Santa Barbara a Cengio Stazione. La comunità avrà modo di raccogliersi in preghiera anche la sera precedente, domenica 16 marzo, alle ore 20, con la recita del rosario nella stessa parrocchia.